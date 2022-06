LIVE Tiro con l’arco, Europei 2022 in DIRETTA: Italia-Spagna 2-0 dopo il primo set! Bronzo alla Svizzera (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.53: La Spagna chiude con La Spagna chiude il set con 52 punti. All’Italia servono 27 punti per aggiudicarsi il set 11.52: Da verificare l’8 di Paolo. 27-26 Spagna 11.52: 9 Musolesi 11.52: 9 Nespoli 11.51: 27 punti per la Spagna nel secondo set 11.49: 8 Paoli e L’Italia VINCE IL primo SET 56-49! 2-0 PER GLI AZZURRI! 11.48: Dieci Musolesi! 11.48: 10 Nespoli!!! 11.48: La Spagna chiude con 49 punti. Bastano 21 punti all’Italia per andare sul 2-0 11.47: 8 Paolo. 28-24 Italia 11.46: 10 Musolesi 11.46: 10 Nespoli 11.46: Brutto inizio degli spagnoli che totalizzano 24 punti 11.45: Inizia la Spagna 11.43: Ecco la presentazione delle ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.53: Lachiude con Lachiude il set con 52 punti. All’servono 27 punti per aggiudicarsi il set 11.52: Da verificare l’8 di Paolo. 27-2611.52: 9 Musolesi 11.52: 9 Nespoli 11.51: 27 punti per lanel secondo set 11.49: 8 Paoli e L’VINCE ILSET 56-49! 2-0 PER GLI AZZURRI! 11.48: Dieci Musolesi! 11.48: 10 Nespoli!!! 11.48: Lachiude con 49 punti. Bastano 21 punti all’per andare sul 2-0 11.47: 8 Paolo. 28-2411.46: 10 Musolesi 11.46: 10 Nespoli 11.46: Brutto inizio degli spagnoli che totalizzano 24 punti 11.45: Inizia la11.43: Ecco la presentazione delle ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Tiro con l’arco Europei 2022 in DIRETTA: gli azzurri sfidano la Spagna per l’oro continentale dalle 11.23 -… - zazoomblog : LIVE Tiro con l’arco Europei 2022 in DIRETTA: l’Italia sfida la Spagna nella finale per l’oro! - #l’arco #Europei… - zazoomblog : LIVE Tiro con l’arco Europei 2022 in DIRETTA: l’Italia sfida la Spagna nella finale per l’oro! - #l’arco #Europei… - KFCsquad_ : @3VERYWH3RE_ MA APPUNTOO e mezzora che tiro porchi non trovo live - RAINB0SE0K : no allora questi in live con run bts rega io gli tiro le mutande veramente sul palco -