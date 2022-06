LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna, Finale Serie A basket in DIRETTA: tra poco la terza sfida, si riparte dall’1-1 (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:09 Come in ogni Finale che si rispetti, al Forum di Assago è stato creato un tentativo di colpo d’occhio ideale, con magliette che andranno a riempire indubbiamente bacheche di collezionisti, ma intanto serviranno come oggetto di tifo. #insieme #LBAFinals #ForzaOlimpia pic.twitter.com/f1UshUpP51 — Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) June 12, 2022 20:06 Infuria nel frattempo la questione mercato: Milano pare aver già messo le mani su parecchi uomini di grido, mentre proprio di oggi è la novità per la quale tra Bologna e Amedeo Della Valle non sarebbe in corso alcuna trattativa. 20:03 Si gioca stavolta al Mediolanum Forum di Assago, dove si entra sul punteggio di 1-1. E con una notizia ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:09 Come in ogniche si rispetti, al Forum di Assago è stato creato un tentativo di colpo d’occhio ideale, con magliette che andranno a riempire indubbiamente bacheche di collezionisti, ma intanto serviranno come oggetto di tifo. #insieme #LBAFinals #Forzapic.twitter.com/f1UshUpP51 —(@MI1936) June 12, 2022 20:06 Infuria nel frattempo la questione mercato:pare aver già messo le mani su parecchi uomini di grido, mentre proprio di oggi è la novità per la quale trae Amedeo Della Valle non sarebbe in corso alcuna trattativa. 20:03 Si gioca stavolta al Mediolanum Forum di Assago, dove si entra sul punteggio di 1-1. E con una notizia ...

Pubblicità

Eurosport_IT : La serie si sposta al Mediolanum Forum sull'1-1: chi vince Gara 3? ?????????? Segui Olimpia Milano-Virtus Bologna LI… - Catalyst_11 : RT @Eurosport_IT: In attesa di Gara 3 gustiamoci il meglio di Gara 2! ?????????? Segui Olimpia Milano-Virtus Bologna LIVE dalle 20:20 su @di… - Eurosport_IT : In attesa di Gara 3 gustiamoci il meglio di Gara 2! ?????????? Segui Olimpia Milano-Virtus Bologna LIVE dalle 20:20… - zazoomblog : LIVE – Olimpia Milano-Virtus Bologna gara-3 finale playoff 2022 basket Serie A1 RISULTATO IN DIRETTA - #Olimpia… - infoitsport : LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna, Finale Serie A basket in DIRETTA: gara-3 playoff in tempo reale -