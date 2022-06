LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 94-82, Finale Serie A basket in DIRETTA: straordinario Melli, gli uomini di Messina sul 2-1 (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata! Melli è MVP assoluto della serata: 22 punti, 7/11 da due, 2/2 da tre, 2/4 in lunetta, 5 rimbalzi, tanta sostanza, presenza, difficoltà nell’essere marcato da chiunque. E aveva iniziato con tre falli. Il che è di maggior valore per una ripresa che lo ha visto dominatore. TOP SCORER – Milano: Melli 22; Bologna: Hackett 18 FINISCE QUI! Milano passa in vantaggio nella Finale scudetto per 2-1, e andrà così a giocarsi gara-4 con una bella spinta morale dopo aver impressionato tanto Giorgio Armani quanto Danilo Gallinari, presente in prima fila al Forum. Ultimo minuto al ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui la nostra. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata!è MVP assoluto della serata: 22 punti, 7/11 da due, 2/2 da tre, 2/4 in lunetta, 5 rimbalzi, tanta sostanza, presenza, difficoltà nell’essere marcato da chiunque. E aveva iniziato con tre falli. Il che è di maggior valore per una ripresa che lo ha visto dominatore. TOP SCORER –22;: Hackett 18 FINISCE QUI!passa in vantaggio nellascudetto per 2-1, e andrà così a giocarsi gara-4 con una bella spinta morale dopo aver impressionato tanto Giorgio Armani quanto Danilo Gallinari, presente in prima fila al Forum. Ultimo minuto al ...

