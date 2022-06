LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 89-78, Finale Serie A basket in DIRETTA: i padroni di casa affrontano con margine gli ultimi 5? (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 92-82 MELLI! Quota 22 a 2’50” al termine, grandissima performance per lui che poi dall’altra parte toglie lo schermo della tv a Shengelia! 90-82 1/2 Hackett in lunetta in virtù del fallo di Hines sul mismatch. 90-81 La resa? Un vocabolo sconosciuto a Teodosic, 14 per lui! 90-78 1/2 Rodriguez che aveva subito fallo da Teodosic. Arriva il time out in campo a 4’50” dalla fine. 89-78 Chachata di Rodriguez da tre! 86-78 2/2 Hackett. Fallo di Baldasso, il quarto della sua partita contro Hackett che viene mandato in lunetta. Viene subito sostituito, e del resto anche lui va verso la panchina pur di non protestare. 86-76 GRANT! La tripla che cerca di ridare sicurezza a Milano! 83-76 BELINELLI! Con la reverse, 6’15” alla fine! 83-74 Appoggio di un ormai accesissimo Belinelli! 83-72 Grant vola a ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA92-82 MELLI! Quota 22 a 2’50” al termine, grandissima performance per lui che poi dall’altra parte toglie lo schermo della tv a Shengelia! 90-82 1/2 Hackett in lunetta in virtù del fallo di Hines sul mismatch. 90-81 La resa? Un vocabolo sconosciuto a Teodosic, 14 per lui! 90-78 1/2 Rodriguez che aveva subito fallo da Teodosic. Arriva il time out in campo a 4’50” dalla fine. 89-78 Chachata di Rodriguez da tre! 86-78 2/2 Hackett. Fallo di Baldasso, il quarto della sua partita contro Hackett che viene mandato in lunetta. Viene subito sostituito, e del resto anche lui va verso la panchina pur di non protestare. 86-76 GRANT! La tripla che cerca di ridare sicurezza a! 83-76 BELINELLI! Con la reverse, 6’15” alla fine! 83-74 Appoggio di un ormai accesissimo Belinelli! 83-72 Grant vola a ...

