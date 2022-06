LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 48-45, Finale Serie A basket in DIRETTA: Shields domina, Shengelia e Teodosic rispondono (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:33 Il problema di Milano è legato ai falli di Melli, tre, ma due ne hanno anche Bentil e Ricci. Dall’altra parte due per Cordinier e Belinelli. 21:30 45% Milano, 38% Bologna: queste le percentuali da tre punti, davvero altissime. Se gara-1 è iniziata in sordina, gara-2 è risultata normale, questa invece si candida a essere tra le più belle della Serie. Immagini e suoni dal Forum di Assago Showtime Milano al Forum Hines stoppa Il Chacho “passa” Datome inchioda #Eurosportbasket #LBAFinals2022 @discoveryplusIT @OlimpiaMI1936 pic.twitter.com/hKn5YMoWzU — Eurosport IT (@Eurosport IT) June 12, 2022 TOP SCORER – Milano: Shields 14; Bologna: ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:33 Il problema diè legato ai falli di Melli, tre, ma due ne hanno anche Bentil e Ricci. Dall’altra parte due per Cordinier e Belinelli. 21:30 45%, 38%: queste le percentuali da tre punti, davvero altissime. Se gara-1 è iniziata in sordina, gara-2 è risultata normale, questa invece si candida a essere tra le più belle della. Immagini e suoni dal Forum di Assago Showtimeal Forum Hines stoppa Il Chacho “passa” Datome inchioda #Eurosport#LBAFinals2022 @discoveryplusIT @MI1936 pic.twitter.com/hKn5YMoWzU — Eurosport IT (@Eurosport IT) June 12, 2022 TOP SCORER –14;: ...

zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 19-10 Finale Serie A basket in DIRETTA: Shields fuoco e fiamme nei primi cinque… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Basket #Playoff #scudetto All'intervallo lungo #Olimpia avanti 48-45 sulla #Virtus in #gara3 con… - zazoomblog : LIVE – Olimpia Milano-Virtus Bologna 31-27 gara-3 finale playoff 2022 basket Serie A1 RISULTATO IN DIRETTA -… - zazoomblog : LIVE – Olimpia Milano-Virtus Bologna 19-12 gara-3 finale playoff 2022 basket Serie A1 RISULTATO IN DIRETTA -… - Eurosport_IT : La serie si sposta al Mediolanum Forum sull'1-1: chi vince Gara 3? ?????????? Segui Olimpia Milano-Virtus Bologna LI… -