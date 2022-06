LIVE Italia-Argentina 3-1 volley, Nations League 2022 in DIRETTA: tris azzurro! Sudamericani sconfitti in quattro set (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.58: Per oggi è tutto, l’Italia maschile tornerà in campo fra due settimane nelle Filippine, l’appuntamento è per la prossima settimana con l’Italia di Mazzanti. Grazie per averci seguito e buonanotte 21.57: Per l’Italia ancora una volta, per il terzo match consecutivo, Bottolo top scorer con 20 punti, in doppia cifra anche Recine con 15 punti e Vitelli con 10. Per l’Argentina 18 punti per un Lima solo lontano parente di quello letale di Tokyo e 15 punti per Loser, con i tifosi di Milano che si fregano le mani 21.55: Bottolo autentico mattatore del match con 20 punti ma molto bene anche Recine. Hanno faticato tanto gli opposti, Romanò ha giocato il suo match peggiore, Pinali ha impiegato un po’ ad entrare in partita e nel finale comunque è ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.58: Per oggi è tutto, l’maschile tornerà in campo fra due settimane nelle Filippine, l’appuntamento è per la prossima settimana con l’di Mazzanti. Grazie per averci seguito e buonanotte 21.57: Per l’ancora una volta, per il terzo match consecutivo, Bottolo top scorer con 20 punti, in doppia cifra anche Recine con 15 punti e Vitelli con 10. Per l’18 punti per un Lima solo lontano parente di quello letale di Tokyo e 15 punti per Loser, con i tifosi di Milano che si fregano le mani 21.55: Bottolo autentico mattatore del match con 20 punti ma molto bene anche Recine. Hanno faticato tanto gli opposti, Romanò ha giocato il suo match peggiore, Pinali ha impiegato un po’ ad entrare in partita e nel finale comunque è ...

