LIVE Italia-Argentina 2-1 volley, Nations League 2022 in DIRETTA: i sudamericani avanti anche nel quarto set, 9-12 (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-17 Aceeeeeeeeeeeeeee Bottoloooooooooooooooo 14-17 Mano out di Pinali da seconda linea 13-17 Lima in diagonale vincente da zona 2 13-16 Errore al servizio Argentina 12-16 Primo tempo di Loser, palla in cassaforte 12-15 Muro di Mosca su Palonsky 11-15 Primo tempo dietro di Vitelli 10-15 Vincente Lima da zona 2 10-14 Giannelli alza per Palacios che trova l’attacco vincente e ringrazia 10-13 Primo tempo Loser 10-12 Il pallonetto in pipe di Bottolo 9-12 Mano out Lima da seconda linea 9-11 Errore al servizio Argentina 8-11 Errore al servizio Italia 8-10 Vincente Recine da zona 4 7-10 Errore al servizio Italia 7-9 Aceeeeeeeeeeeeeeee Bottoloooooooooooooooooooo 6-9 Vincente Pinali da seconda linea 5-9 Errore al servizio Argentina 4-9 ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-17 Aceeeeeeeeeeeeeee Bottoloooooooooooooooo 14-17 Mano out di Pinali da seconda linea 13-17 Lima in diagonale vincente da zona 2 13-16 Errore al servizio12-16 Primo tempo di Loser, palla in cassaforte 12-15 Muro di Mosca su Palonsky 11-15 Primo tempo dietro di Vitelli 10-15 Vincente Lima da zona 2 10-14 Giannelli alza per Palacios che trova l’attacco vincente e ringrazia 10-13 Primo tempo Loser 10-12 Il pallonetto in pipe di Bottolo 9-12 Mano out Lima da seconda linea 9-11 Errore al servizio8-11 Errore al servizio8-10 Vincente Recine da zona 4 7-10 Errore al servizio7-9 Aceeeeeeeeeeeeeeee Bottoloooooooooooooooooooo 6-9 Vincente Pinali da seconda linea 5-9 Errore al servizio4-9 ...

