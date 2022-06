LIVE Italia-Argentina 0-0 volley, Nations League 2022 in DIRETTA: equilibrio nel primo set, azzurri avanti 12-11 (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-11 La pipe di Bottolo 11-11 Diagonale vincente da zona 2 Lima 11-10 Out l’attacco di Recine da zona 2 11-9 primo tempo Loser 11-8 Out il primo tempo di Loser 10-8 Out il servizio Argentina 9-8 Mano out di Lima da zona 4 9-7 Errore al servizio Argentina 8-7 Vincente la pipe di seconda intenzione di Palnosky 8-6 Mano out di Lazo da zona 4 8-5 Mano out Bottolo da zona 4 7-5 Vincente Lazo da zona 4 7-4 Vincente Lima da seconda linea 7-3 Errore al servizio Argentina 6-3 Vincente Palonsky da zona 4 6-2 Murooooooooooooooo Galassiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 5-2 La parallela di Bottolo da zona 4 4-2 errore al servizio Italia 4-1 Murooooooooooooooo Vitelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 3-1 Errore di Palonsky 2-1 Errore ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12-11 La pipe di Bottolo 11-11 Diagonale vincente da zona 2 Lima 11-10 Out l’attacco di Recine da zona 2 11-9tempo Loser 11-8 Out iltempo di Loser 10-8 Out il servizio9-8 Mano out di Lima da zona 4 9-7 Errore al servizio8-7 Vincente la pipe di seconda intenzione di Palnosky 8-6 Mano out di Lazo da zona 4 8-5 Mano out Bottolo da zona 4 7-5 Vincente Lazo da zona 4 7-4 Vincente Lima da seconda linea 7-3 Errore al servizio6-3 Vincente Palonsky da zona 4 6-2 Murooooooooooooooo Galassiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 5-2 La parallela di Bottolo da zona 4 4-2 errore al servizio4-1 Murooooooooooooooo Vitelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 3-1 Errore di Palonsky 2-1 Errore ...

