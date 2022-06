LIVE Giro d’Italia U23, tappa di oggi in DIRETTA: Leo Hayter conquista tappa e maglia con una grande azione da finisseur (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.12 Leo Hayter, classe 2001, è la nuova maglia rosa del Giro Under 23! 16.09 Alle spalle dell’alfiere della Hagens Berman Axeon completano il podio Francesco Busatto (General Store), primo nella volata fra battuti e Mattia Petrucci (Colpack Ballan). 16.08 Leo Hayter transita sul traguardo di Pinzolo con le braccia al cielo! Il fratello d’arte vince la seconda tappa del Giro d’Italia Under 23! 16.07 FLAMME ROUGE! 16.06 Per Hayter è quasi fatta, 40” ancora in tasca a 2000 metri dall’arrivo! 16.05 Riassorbito anche Kelemen! Spiace per i due fuggitivi di giornata, meritano un grande applauso per la tenacia vista oggi. 16.04 ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.12 Leo, classe 2001, è la nuovarosa delUnder 23! 16.09 Alle spalle dell’alfiere della Hagens Berman Axeon completano il podio Francesco Busatto (General Store), primo nella volata fra battuti e Mattia Petrucci (Colpack Ballan). 16.08 Leotransita sul traguardo di Pinzolo con le braccia al cielo! Il fratello d’arte vince la secondadelUnder 23! 16.07 FLAMME ROUGE! 16.06 Perè quasi fatta, 40” ancora in tasca a 2000 metri dall’arrivo! 16.05 Riassorbito anche Kelemen! Spiace per i due fuggitivi di giornata, meritano unapplauso per la tenacia vista. 16.04 ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Giro d’Italia U23 tappa di oggi in DIRETTA: due corridori in fuga insegue Leo Hayter. Gruppo in rimonta - #d’I… - News24_it : LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: inizia il Col de la Colombiere, il gruppo si avvicina ai fu… - zazoomblog : LIVE Giro del Delfinato 2022 tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo controlla la fuga si avvicinano le ultime salite -… - zazoomblog : LIVE Giro di Svizzera 2022 prima tappa in DIRETTA: 7 in testa tra cui Davide Villella gruppo a 3’45”. 125 km all’ar… - zazoomblog : LIVE Giro del Delfinato 2022 tappa di oggi in DIRETTA: quindici al comando ci sono Fabbro e Tiberi - #Delfinato… -