LIVE Giro d’Italia U23, tappa di oggi in DIRETTA: due corridori in fuga, gruppo a 2’25”. 30 km all’arrivo, si stacca la maglia rosa (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.25 I due battistrada difficilmente arriveranno al traguardo, il loro margine è sceso a 2’25” quando mancano meno di 30 km alla conclusione del segmento. 15.22 Petr Kelemen (Tudor) prova a seminare Kyrylo Tsarenko (Gallina Ecotek Lucchini) sulle prime pendenze della salita, ma il corridore ucraino risponde di forza! 15.19 E’ la Groupama-FDJ che si sta incaricando di dirigere l’inseguimento. 15.16 Fuggitivi impegnati sulle rampe di Stenico, il loro bottino di secondi continua a calare. 15.13 40 km all’epilogo. 15.09 La maglia rosa è in difficoltà! Alberto Bruttomesso paga qualche metro dalla coda del gruppo… 15.06 Imperdibile la tappa di domani: i 177,1 km in programma annoverano il Passo del Tonale (15,2 km al 6%), l’Aprica ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.25 I due battistrada difficilmente arriveranno al traguardo, il loro margine è sceso a” quando mancano meno di 30 km alla conclusione del segmento. 15.22 Petr Kelemen (Tudor) prova a seminare Kyrylo Tsarenko (Gallina Ecotek Lucchini) sulle prime pendenze della salita, ma il corridore ucraino risponde di forza! 15.19 E’ la Groupama-FDJ che si sta incaricando di dirigere l’inseguimento. 15.16 Fuggitivi impegnati sulle rampe di Stenico, il loro bottino di secondi continua a calare. 15.13 40 km all’epilogo. 15.09 Laè in difficoltà! Alberto Bruttomesso paga qualche metro dalla coda del… 15.06 Imperdibile ladi domani: i 177,1 km in programma annoverano il Passo del Tonale (15,2 km al 6%), l’Aprica ...

