LIVE Giro d’Italia U23, tappa di oggi in DIRETTA: 166,5 km mossi attendono la carovana, due i GPM lungo il percorso (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Giro d’Italia Under 23, rassegna ciclistica giovanile arrivata quest’anno alla 45esima edizione. Dopo l’epilogo in volata di 24 ore fa i corridori sono chiamati ad affrontare 166,5 chilometri da Rossano Veneto a Pinzolo nel secondo segmento della Corsa Rosa. Il percorso ben si addice alle azioni da lontano, ma non sono da escludere attacchi nel settore conclusivo ad opera dei finisseur. Due i GPM da scalare, il seconda categoria di Vicolo Vattaro situato esattamente a metà tragitto e l’impegnativa ascesa di Stenico (terza categoria). Scollinamento a 30 km dal traguardo, il finale è in costante ascesa. Giro d’Italia U23, Alberto Bruttomesso è la prima ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladelUnder 23, rassegna ciclistica giovanile arrivata quest’anno alla 45esima edizione. Dopo l’epilogo in volata di 24 ore fa i corridori sono chiamati ad affrontare 166,5 chilometri da Rossano Veneto a Pinzolo nel secondo segmento della Corsa Rosa. Ilben si addice alle azioni da lontano, ma non sono da escludere attacchi nel settore conclusivo ad opera dei finisseur. Due i GPM da scalare, il seconda categoria di Vicolo Vattaro situato esattamente a metà tragitto e l’impegnativa ascesa di Stenico (terza categoria). Scollinamento a 30 km dal traguardo, il finale è in costante ascesa.U23, Alberto Bruttomesso è la prima ...

Pubblicità

infoitsport : LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: gran finale con arrivo in salita, Caruso e Cattaneo per la… - live_dom : RT @giuslit: Far sapere in giro che l’unica possibilità di aiutare imprese e famiglie a contrastare il caro energia è subordinata a prestit… - ilwate_r : @TrollGirardi @Gianni94309677 A parte il giro attorno al Capitano, sono tutti per Aramco, però i rapporti sono molt… - infoitsport : LIVE Giro del Delfinato 2022 in DIRETTA: Roglic nuovo leader, Caruso si difende, affonda Cattaneo - fanpage : Un giro straordinario, un vero capolavoro quello dipinto alle qualifiche dell'#AzerbaijanGP in #f1 da #Leclerc che… -