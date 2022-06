LIVE Giro di Svizzera 2022, prima tappa in DIRETTA: sorpresa Williams, Pozzovivo 10°! (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA tappa DI OGGI 17:43 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE della prima tappa del Giro di Svizzera 2022. Grazie mille a tutti di averci seguito, buona serata e appuntamento a domani su OA Sport per la seconda tappa! 17:42 Tutti i big sono poi arrivati nel drappello di testa. Gran bella tappa quella odierna. 17:40 Stephen Williams è il primo inglese a guidare la classifica generale del Giro di Svizzera. 17:37 Di conseguenza, la classifica generale del Giro di Svizzera 2022: Stephen Williams (Bahrain-Victorious) ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLADI OGGI 17:43 Si chiude qui la nostradelladeldi. Grazie mille a tutti di averci seguito, buona serata e appuntamento a domani su OA Sport per la seconda! 17:42 Tutti i big sono poi arrivati nel drappello di testa. Gran bellaquella odierna. 17:40 Stephenè il primo inglese a guidare la classifica generale deldi. 17:37 Di conseguenza, la classifica generale deldi: Stephen(Bahrain-Victorious) ...

