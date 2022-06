LIVE Giro di Svizzera 2022, prima tappa in DIRETTA: l’inglese Williams sorprende tutti in volata! Decimo Pozzovivo (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:24 E’ stata una tappa divertente, esplosa negli ultimi 15 km con i big che si sono dati battaglia a viso aperto. Buone risposte da parte di Vlasov e Evenepoel, al rientro in gara e qui per preparare il Tour de France. 17:21 Stephen Williams coglie il primo successo stagionale, il terzo in carriera, sicuramente il più importante. Vestirà domani anche la maglia di leader della classifica generale. 17:20 Chiude in decima posizione Domenico Pozzovivo, miglior azzurro di giornata. 17:18 L’uomo che non ti aspetti viene fuori in volata alla prima tappa del Giro di Svizzera 2022, l’inglese classe 1996 della Bahrain brucia il tedesco Schachmann (BOH) e il danese Kron ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:24 E’ stata unadivertente, esplosa negli ultimi 15 km con i big che si sono dati battaglia a viso aperto. Buone risposte da parte di Vlasov e Evenepoel, al rientro in gara e qui per preparare il Tour de France. 17:21 Stephencoglie il primo successo stagionale, il terzo in carriera, sicuramente il più importante. Vestirà domani anche la maglia di leader della classifica generale. 17:20 Chiude in decima posizione Domenico, miglior azzurro di giornata. 17:18 L’uomo che non ti aspetti viene fuori in volata alladeldiclasse 1996 della Bahrain brucia il tedesco Schachmann (BOH) e il danese Kron ...

News24_it : LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: spettacolo Jumbo-Visma! Attacco di coppia Roglic-Vingegaard… - zazoomblog : LIVE Giro d’Italia U23 tappa di oggi in DIRETTA: due corridori in fuga insegue Leo Hayter. Gruppo in rimonta - #d’I… - News24_it : LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: inizia il Col de la Colombiere, il gruppo si avvicina ai fu… - zazoomblog : LIVE Giro del Delfinato 2022 tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo controlla la fuga si avvicinano le ultime salite -… - zazoomblog : LIVE Giro di Svizzera 2022 prima tappa in DIRETTA: 7 in testa tra cui Davide Villella gruppo a 3’45”. 125 km all’ar… -