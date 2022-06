LIVE Giro di Svizzera 2022, prima tappa in DIRETTA: c’è Domenico Pozzovivo (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Giro di Svizzera 2022. Oggi, domenica 12 Giugno, si corre la frazione inaugurale dell’edizione 2022, la Küsnacht–Küsnacht di 178 chilometri, una tappa ricca di insidie e che non presenta praticamente neanche un metro di pianura. Alla partenza del Giro di Svizzera 2022 sono presenti diversi nomi del grande ciclismo, in chiave azzurra l’uomo di punta sarà Domenico Pozzovivo. In questo Giro di Svizzera la squadra che probabilmente terrà in mano la corsa è la Ineos-Grenadiers, il team britannico ha deciso di ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladeldi. Oggi, domenica 12 Giugno, si corre la frazione inaugurale dell’edizione, la Küsnacht–Küsnacht di 178 chilometri, unaricca di insidie e che non presenta praticamente neanche un metro di pianura. Alla partenza deldisono presenti diversi nomi del grande ciclismo, in chiave azzurra l’uomo di punta sarà. In questodila squadra che probabilmente terrà in mano la corsa è la Ineos-Grenadiers, il team britannico ha deciso di ...

Pubblicità

live_dom : RT @giuslit: Far sapere in giro che l’unica possibilità di aiutare imprese e famiglie a contrastare il caro energia è subordinata a prestit… - ilwate_r : @TrollGirardi @Gianni94309677 A parte il giro attorno al Capitano, sono tutti per Aramco, però i rapporti sono molt… - infoitsport : LIVE Giro del Delfinato 2022 in DIRETTA: Roglic nuovo leader, Caruso si difende, affonda Cattaneo - fanpage : Un giro straordinario, un vero capolavoro quello dipinto alle qualifiche dell'#AzerbaijanGP in #f1 da #Leclerc che… - zazoomblog : LIVE Giro del Delfinato 2022 tappa di oggi in DIRETTA: inizia l’ultima salita Cattaneo nel gruppo principale -… -