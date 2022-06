LIVE Giro di Svizzera 2022, prima tappa in DIRETTA: 15 km all’arrivo, gruppo a 16? dai battistrada (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:59 I tre corridori in testa sono: Chad Haga (HPM), Casper Pedersen (DSM), Simon Vitzthum (SVI). 16:58 -10 km in vista, termina la discesa. I tre battistrada mantengono 20?. 16:56 Picchiata in discesa ora per raggiungere l’inizio del Küsnachter Berg, ultima salita di giornata, dallo cui cima mancheranno solo 5 km. 16:54 Foratura per il portoghese Rui Costa. Chad Haga (HPM), Casper Pedersen (DSM), Simon Vitzthum (SVI) provano a non arrendersi. 16:53 Molto vicino il ricongiungimento con i fuggitivi. gruppo compatto per affrontare gli ultimi 15 km di questa tappa, che promettono spettacolo. 16:51 L’americano Simmons (TFS) passa per primo anche a questo GPM. Poi se ne prova ad andare insieme allo svizzero Vitzthum. 16:50 Tutte le squadre con gli uomini di ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:59 I tre corridori in testa sono: Chad Haga (HPM), Casper Pedersen (DSM), Simon Vitzthum (SVI). 16:58 -10 km in vista, termina la discesa. I tremantengono 20?. 16:56 Picchiata in discesa ora per raggiungere l’inizio del Küsnachter Berg, ultima salita di giornata, dallo cui cima mancheranno solo 5 km. 16:54 Foratura per il portoghese Rui Costa. Chad Haga (HPM), Casper Pedersen (DSM), Simon Vitzthum (SVI) provano a non arrendersi. 16:53 Molto vicino il ricongiungimento con i fuggitivi.compatto per affrontare gli ultimi 15 km di questa, che promettono spettacolo. 16:51 L’americano Simmons (TFS) passa per primo anche a questo GPM. Poi se ne prova ad andare insieme allo svizzero Vitzthum. 16:50 Tutte le squadre con gli uomini di ...

News24_it : LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: spettacolo Jumbo-Visma! Attacco di coppia Roglic-Vingegaard… - zazoomblog : LIVE Giro d’Italia U23 tappa di oggi in DIRETTA: due corridori in fuga insegue Leo Hayter. Gruppo in rimonta - #d’I… - News24_it : LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: inizia il Col de la Colombiere, il gruppo si avvicina ai fu… - zazoomblog : LIVE Giro del Delfinato 2022 tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo controlla la fuga si avvicinano le ultime salite -… - zazoomblog : LIVE Giro di Svizzera 2022 prima tappa in DIRETTA: 7 in testa tra cui Davide Villella gruppo a 3’45”. 125 km all’ar… -