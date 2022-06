LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: sei uomini in testa col gruppo a 1’15”, si avvicina l’ultima brutale salita (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.12 Siamo vicini alla resa dei conti. Tra 8 km inizierà la salita finale, probabilmente la più dura di tutta la settimana. L’ascesa verso il Plateau de Solaison misura 11,4 km con una pendenza media del 9%. Brutali i primi km, costantemente sopra il 12%. Una salita durissima, giusto palcoscenico per il gran finale. 16.09 20 km al traguardo, finito il tratto di discesa. 16.08 Ancora cinque gli uomini della Jumbo-Visma in testa al gruppo, dietro a Wout Van Aert ci soni Tiesj Benoot, Jonas Vingegaar, Primoz Roglic e Steven Kruijswijk. 16.06 Rimane intorno al minuto e mezzo il distacco del gruppo su questa discesa. 16.03 Ricordiamo la composizione del sestetto di testa: Michael Storer (FDJ), ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.12 Siamo vicini alla resa dei conti. Tra 8 km inizierà lafinale, probabilmente la più dura di tutta la settimana. L’ascesa verso il Plateau de Solaison misura 11,4 km con una pendenza media del 9%. Brutali i primi km, costantemente sopra il 12%. Unadurissima, giusto palcoscenico per il gran finale. 16.09 20 km al traguardo, finito il tratto di discesa. 16.08 Ancora cinque glidella Jumbo-Visma inal, dietro a Wout Van Aert ci soni Tiesj Benoot, Jonas Vingegaar, Primoz Roglic e Steven Kruijswijk. 16.06 Rimane intorno al minuto e mezzo il distacco delsu questa discesa. 16.03 Ricordiamo la composizione del sestetto di: Michael Storer (FDJ), ...

