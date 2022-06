LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Jan Hirt all’attacco sull’ultima salita, il gruppo è a 50” (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.39 Ripreso Bennett! Il gruppo Maglia Gialle è ora la testa della corsa! 16.38 Il gruppo Maglia Gialla è ora composto da soli sei uomini: Steven Kruijswisk, Primoz Roglic e Jonas Vingegaard per la Jumbo-Visma, Ben O’Connor dell’AG2R, Esteban Chaves per la EF e Jack Haig per la Bahrain Victorious. Caruso non è riuscito a tenere le ruote dei migliori. 16.38 Ripreso Storer, rimane solo George Bennett, ma è nel mirino della sua ex-squadra, la Jumbo-Visma. 16.37 Si staccano Guerreiro e Meintjes! Ritmo distruttivo del neerlandese! 16.36 Che lavoro per Steven Kruijswijk! Ripreso Jan Hirt, rimangono davanti Storer e Bennett! 16.35 Non c’è nel gruppo dei migliori Mattia Cattaneo, che ha avuto un problema meccanico nel tratto di avvicinamento alla ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.39 Ripreso Bennett! IlMaglia Gialle è ora la testa della corsa! 16.38 IlMaglia Gialla è ora composto da soli sei uomini: Steven Kruijswisk, Primoz Roglic e Jonas Vingegaard per la Jumbo-Visma, Ben O’Connor dell’AG2R, Esteban Chaves per la EF e Jack Haig per la Bahrain Victorious. Caruso non è riuscito a tenere le ruote dei migliori. 16.38 Ripreso Storer, rimane solo George Bennett, ma è nel mirino della sua ex-squadra, la Jumbo-Visma. 16.37 Si staccano Guerreiro e Meintjes! Ritmo distruttivo del neerlandese! 16.36 Che lavoro per Steven Kruijswijk! Ripreso Jan, rimangono davanti Storer e Bennett! 16.35 Non c’è neldei migliori Mattia Cattaneo, che ha avuto un problema meccanico nel tratto di avvicinamento alla ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Giro d’Italia U23 tappa di oggi in DIRETTA: due corridori in fuga insegue Leo Hayter. Gruppo in rimonta - #d’I… - News24_it : LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: inizia il Col de la Colombiere, il gruppo si avvicina ai fu… - zazoomblog : LIVE Giro del Delfinato 2022 tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo controlla la fuga si avvicinano le ultime salite -… - zazoomblog : LIVE Giro di Svizzera 2022 prima tappa in DIRETTA: 7 in testa tra cui Davide Villella gruppo a 3’45”. 125 km all’ar… - zazoomblog : LIVE Giro del Delfinato 2022 tappa di oggi in DIRETTA: quindici al comando ci sono Fabbro e Tiberi - #Delfinato… -