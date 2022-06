LIVE Berrettini-Murray, Finale ATP Stoccarda 2022 in DIRETTA: prima finale dell’anno per l’azzurro (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.40 Nona finale per l’azzurro in carriera, la prima di un 2022 complicato considerando gli infortuni che lo hanno tenuto fuori considerando l’operazione alla mano. 14.38 Matteo Berrettini torna in finale in Germania dopo la vittoria del 2019 sul canadese Felix Auger-Aliassime per 6-4 7-6(11). 14.36 Terzo incrocio tra i due giocatori, con il bilancio in perfetta parità sin qui: l’azzurro ha vinto agli ottavi di finale al Queen’s lo scorso anno con un doppio 6-3, prendendosi la rivincita della sconfitta al secondo turno giunta a Pechino nel 2019 giunta con il punteggio di (2)6-7 (7)6-7. 14.34 Alle ore 12 la partita la testa di ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.40 Nonaperin carriera, ladi uncomplicato considerando gli infortuni che lo hanno tenuto fuori considerando l’operazione alla mano. 14.38 Matteotorna inin Germania dopo la vittoria del 2019 sul canadese Felix Auger-Aliassime per 6-4 7-6(11). 14.36 Terzo incrocio tra i due giocatori, con il bilancio in perfetta parità sin qui:ha vinto agli ottavi dial Queen’s lo scorso anno con un doppio 6-3, prendendosi la rivincita della sconfitta al secondo turno giunta a Pechino nel 2019 giunta con il punteggio di (2)6-7 (7)6-7. 14.34 Alle ore 12 la partita la testa di ...

