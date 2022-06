L’Inter si avvicina a Dybala: succederà domani tra Marotta e l’agente (Di domenica 12 giugno 2022) Paulo Dybala alL’Inter sembrava un’utopia fino a qualche mese fa, ma ora è più reale che mai. L’argentino, al momento in vacanza, è sempre più vicino alla squadra nerazzurra ed è pronto a raggiungere i compagni e amici di Nazionale: Lautaro Martínez e Joaquín Correa. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, alla squadra di Steven Zhang manca poco per completare il trasferimento a parametro zero di Dybala. domani, infatti, è prevista una videochiamata tra l’ad nerazzurro Marotta e l’agente del giocatore Jorge Antun. Paulo Dybala Juventus Addio Il rapporto tra Marotta e Dybala è molto speciale: è stato proprio il dirigente a portare il talento argentino a Torino dal Palermo nel 2015 e ora sarebbe pronto a riprenderlo per ... Leggi su rompipallone (Di domenica 12 giugno 2022) Pauloalsembrava un’utopia fino a qualche mese fa, ma ora è più reale che mai. L’argentino, al momento in vacanza, è sempre più vicino alla squadra nerazzurra ed è pronto a raggiungere i compagni e amici di Nazionale: Lautaro Martínez e Joaquín Correa. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, alla squadra di Steven Zhang manca poco per completare il trasferimento a parametro zero di, infatti, è prevista una videochiamata tra l’ad nerazzurrodel giocatore Jorge Antun. PauloJuventus Addio Il rapporto traè molto speciale: è stato proprio il dirigente a portare il talento argentino a Torino dal Palermo nel 2015 e ora sarebbe pronto a riprenderlo per ...

