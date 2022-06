– L’Inter ora riflette: in stand-by la trattativa per Bellanova (Di domenica 12 giugno 2022) Frenata Inter per Bellanova del Cagliari Quando l’affare sembrava ormai in dirittura d’arrivo ecco la frenata delL’Inter per Rauol Bellanova del Cagliari. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il club nerazzurro starebbe riflettendo sull’operazione, con la situazione che resta da monitorare. “Frenata (momentanea?), invece, per Bellanova per il quale c’era già un’intesa di massima con il Cagliari. L’Inter vuole riflettere bene prima di impegnarsi in un’operazione comunque dispendiosa” si legge sul quotidiano sportivo nell’approfondimento dedicato al mercato nerazzurro. L'articolo <cite></cite> proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di domenica 12 giugno 2022) Frenata Inter perdel Cagliari Quando l’affare sembrava ormai in dirittura d’arrivo ecco la frenata delper Rauoldel Cagliari. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il club nerazzurro starebbendo sull’operazione, con la situazione che resta da monitorare. “Frenata (momentanea?), invece, perper il quale c’era già un’intesa di massima con il Cagliari.vuolere bene prima di impegnarsi in un’operazione comunque dispendiosa” si legge sul quotidiano sportivo nell’approfondimento dedicato al mercato nerazzurro. L'articolo proviene da intermagazine.

