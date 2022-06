Linea Verde Estate torna con una nuova coppia su Rai 1: oggi la prima puntata (Di domenica 12 giugno 2022) Angela Rafanelli riconfermata al timone di Linea Verde Estate ma per questa edizione, al suo fianco non avrà Marco Bianchi. Per due edizioni consecutive, abbiamo visto Angela e Marco insieme ma per la stagione 2022, ci sarà un altro co-conduttore nel programma di Rai 1. Al fianco di Angela Rafanelli vedremo da oggi Peppone . Angela e Peppone quindi, sono i due nuovi conduttori delle nuove puntate di “Linea Verde Estate”, in onda tutte le domeniche dal 12 giugno all’ 11 settembre alle 12.20 su Rai 1. La storica trasmissione, dopo i successi della stagione invernale, prosegue il racconto della “terra delle meraviglie”. Dal mare alla montagna, dai musei ai borghi antichi passando per la buona tavola, alla scoperta di ciò che rende l’Italia uno dei posti più belli del ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 12 giugno 2022) Angela Rafanelli riconfermata al timone dima per questa edizione, al suo fianco non avrà Marco Bianchi. Per due edizioni consecutive, abbiamo visto Angela e Marco insieme ma per la stagione 2022, ci sarà un altro co-conduttore nel programma di Rai 1. Al fianco di Angela Rafanelli vedremo daPeppone . Angela e Peppone quindi, sono i due nuovi conduttori delle nuove puntate di “”, in onda tutte le domeniche dal 12 giugno all’ 11 settembre alle 12.20 su Rai 1. La storica trasmissione, dopo i successi della stagione invernale, prosegue il racconto della “terra delle meraviglie”. Dal mare alla montagna, dai musei ai borghi antichi passando per la buona tavola, alla scoperta di ciò che rende l’Italia uno dei posti più belli del ...

