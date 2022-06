Leffe | affluenza sopra il 40% | Marco Gallizioli verso l’elezione a sindaco

(Di domenica 12 giugno 2022) Al’supera il 40% alle 19.30 di domenica 12 giugno. Così, come prevede la nuova Legge, l’unico candidato, risulterebbe sarebbe già. A urne ancora aperte il primo comune della Bergamasca che conosce già il nome del proprioper i prossimi 5 anni è. Nel comune della Valle Seriana, infatti, si presentava solo un candidato,della lista civica “Nuovi orizzonti pere la sua Valle” è già di fatto rieletto primo cittadino anche se dovrà aspettare lo spoglio di lunedì dalle 14 con il conteggio dei voti e delle schede nulle per la proclamazione ufficiale.

