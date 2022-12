L’economia delle famiglie italiane

Leggi su leurispes

(Di domenica 12 giugno 2022) Far fronte alle spese e capacità di risparmio Il 45,3%sono costrette ad utilizzare i risparmi per arrivare a fine mese, dato in crescita dell’8,2% rispetto al 2021, sebbene l’anno peggiore sia stato il 2020 con il lockdown (47,7%). Diminuiscono del 9% (rispetto al 2021) leche affrontano senza problemi tutte le spese mensili (35,3%), una percentuale comunque superiore rispetto a quelle registrate nelle altre rilevazioni, ad eccezione del 2017, quando la maggior parteaffermava di arrivare a fine mese senza grandi fatiche (51,7%). Queste alcune indicazioni che emergono dall’analisi dei dati contenuti nel Rapporto Italia 2022 realizzato dall’Eurispes. Anche la capacità di risparmiare è diminuita nell’ultimo anno ...