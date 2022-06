Leclerc e il ritiro a Baku | ' Fa molto male | altri 25 punti persi Nelle ultime gare mancata affidabilità'

Pubblicità

OA_Sport : #F1 Il motore di Leclerc va arrosto: riviviamo il momento del ritiro del monegasco a Baku - vettealatte : RT @mult1formula: ?? DI MOTORI ANNACQUATI E DI ALI A METÀ Per caso hai spento il televisore dopo il ritiro di Sainz? Oppure hai retto fino a… - De_Sand88 : RT @Eurosport_IT: 13 anni dopo la figuraccia nel GP d’Australia 2009, la Ferrari torna a fare i conti con l’incubo di un doppio ritiro per… - sportli26181512 : F1, pagelle di Turrini per il GP dell'Azerbaijan: Verstappen super, Ferrari sfortunata: I voti dopo la gara di Baku… - penner_stefano : #direttaeurosport è stata una bella 24 h , siete stati fantastici. Brutta notizia da Baku doppio ritiro per la Fe… -

Al giro 20, mentre si trovava al comando,ha visto il fumo uscire dal motore della sua Rosse e ha subito capito che la sua gara era finita. Uno zero pesantissimo, in una giornata in cui le ...Le rosse sono state, entrambe, costrette alper problemi tecnici. Ecco dunque le pagelle ...9. Povero ragazzo. Era stato per un'altra volta assolutamente perfetto, a parte la non ...Roma, 12 giu. (askanews) - Doppietta Red Bull, disastro Ferrari. Se il sabato si era chiuso in modo trionfale per la Ferrari con la pole di Leclerc, sesta in otto prove del mondiale, la domenica ha fa ...L'olandese della Red Bull ha parlato molto bene della sua vettura, facendo intuire una lotta aperto per la vittoria anche senza il ritiro degli avversari, che tuttavia lo ha indubbiamente aiutato ...