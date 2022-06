Lazio, ritorno di fiamma per Dany Mota? Ecco cosa pensa il Monza (Di domenica 12 giugno 2022) Continua la ricerca del vice Immobile in casa Lazio: possibile ritorno di fiamma per Dany Mota. Il pensiero del Monza Continua la ricerca del vice Immobile in casa Lazio. Come riferito da ForzaMonza.it, potrebbe rispuntare il nome di Dany Mota, accostato ai biancocelesti negli scorsi mesi. L’attaccante è prevalentemente una seconda punta, ma può adeguarsi sia al ruolo di esterno che a quello di attaccante centrale. Il Monza, però, non appare intenzionato a privarsi del suo gioiello. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 giugno 2022) Continua la ricerca del vice Immobile in casa: possibilediper. Il pensiero delContinua la ricerca del vice Immobile in casa. Come riferito da Forza.it, potrebbe rispuntare il nome di, accostato ai biancocelesti negli scorsi mesi. L’attaccante è prevalentemente una seconda punta, ma può adeguarsi sia al ruolo di esterno che a quello di attaccante centrale. Il, però, non appare intenzionato a privarsi del suo gioiello. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

fred57912 : RT @4everpupi: @giovannibrenteg Hanno preso 9 gol in tutto il girone di ritorno perché, soprattutto dalla Lazio in poi, si sono scansate tu… - 4everpupi : @giovannibrenteg Hanno preso 9 gol in tutto il girone di ritorno perché, soprattutto dalla Lazio in poi, si sono scansate tutte!!! - ayoitsmanuel_ : Per definire Casale sopravvalutato vuol dire che hai visto solo il ritorno di Lazio Verona - bobbyjunior77 : @Marte_molotki7 @SalvatoreMirag7 @profgviesti @edoardo_go @EnricoLetta @pdnetwork @peppeprovenzano Il residuo fisca… - lazio_story : #Laziostory | #VIDEO, 12 giugno 1983, #Cavese-#Lazio 2-2: esodo in trasferta e ritorno in Serie A -