Lazio, Lotito a lavoro: tre missioni da compiere in questa estate (Di domenica 12 giugno 2022) Il presidente della Lazio Lotito è a lavoro per compiere tre missioni per i biancocelesti: dall’indice di liquidità al mercato, passando per gli abbonamenti Non saranno settimane facili per Claudio Lotito. Il presidente è chiamato a stupire: ha molto da fare e da farsi perdonare. A cominciare dalla campagna abbonamenti che deve essere vantaggiosa per i tifosi secondo quanto promesso da lui stesso. Il Corriere dello Sport ricorda anche che entro il 22 giugno deve coprire la carenza finanziaria per raggiungere la misura minima (0,5) dell’indicatore di liquidità e iscrivere la Lazio al prossimo campionato. La mossa non è ancora stata fatta perché il numero uno del club aspetta di conoscere l’esito del riscorso presentato dalla Lega di A contro l’approvazione del ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 giugno 2022) Il presidente dellaè apertreper i biancocelesti: dall’indice di liquidità al mercato, passando per gli abbonamenti Non saranno settimane facili per Claudio. Il presidente è chiamato a stupire: ha molto da fare e da farsi perdonare. A cominciare dalla campagna abbonamenti che deve essere vantaggiosa per i tifosi secondo quanto promesso da lui stesso. Il Corriere dello Sport ricorda anche che entro il 22 giugno deve coprire la carenza finanziaria per raggiungere la misura minima (0,5) dell’indicatore di liquidità e iscrivere laal prossimo campionato. La mossa non è ancora stata fatta perché il numero uno del club aspetta di conoscere l’esito del riscorso presentato dalla Lega di A contro l’approvazione del ...

