Lazio, c’è anche Ferrari per la difesa: è l’alternativa a Casale (Di domenica 12 giugno 2022) Tare continua a monitorare anche Ferrari del Sassuolo: per la Lazio è la prima alternativa se salta l’affare Casale Gian Marco Ferrari, difensore centrale del Sassuolo, resta un nome gradito in casa Lazio per rinforzare il reparto arretrato. Secondo la Gazzetta dello Sport, il difensore neroverde è la prima alternativa a Casale nel caso in cui il club biancoceleste non riuscisse a concludere l’affare. Per prelevarlo servono 7 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 giugno 2022) Tare continua a monitoraredel Sassuolo: per laè la prima alternativa se salta l’affareGian Marco, difensore centrale del Sassuolo, resta un nome gradito in casaper rinforzare il reparto arretrato. Secondo la Gazzetta dello Sport, il difensore neroverde è la prima alternativa anel caso in cui il club biancoceleste non riuscisse a concludere l’affare. Per prelevarlo servono 7 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

AlfredoPedulla : Ieri incontro #Verona-#Lazio per #Iilic un nome inedito circa 10 giorni fa (27 maggio) e che piace molto a #Sarri.… - LazioNostalgia : Ricordiamo una bella amichevole precampionato al “Neri” di Rimini. Vittoria per 2-0 della #Lazio con gol di… - AleDelpo98 : @CalciomercatoIl E pure il 20 % sulla rivendita Siamo noi la Lazio e loro l’Atalanta iniziamo a riordinare le gerar… - LALAZIOMIA : Lazio, per la difesa c'è anche Ferrari. Per strapparlo al Sassuolo servono 7 milioni di euro - roma_ntico78 : @AlfredoPedulla Ma non c’erano Lazio e roma pure….OPS DIMENTICAVO il nostro Ds Tare oggi stava vincendo un tornero… -