Lamorgese | ' Gravissimo che molti presidenti di seggio non si siano presentati | non c' è rispetto per le istituzioni'

Pubblicità

ilfoglio_it : La ministra dell'Interno in un comunicato stigmatizza la diserzione dei presidenti di seggio che ha provocato il ca… - ValentinaPrisc : Il min. #Lamorgese ci fa sapere che considera gravissimo quello che è successo a #Palermo e che farà di tutto per v… - Eventus_docet : RT @GDS_it: «È gravissimo che a #Palermo, senza alcun preavviso, un elevato numero di presidenti di seggio abbia rinunciato all’incarico»,… - GDS_it : «È gravissimo che a #Palermo, senza alcun preavviso, un elevato numero di presidenti di seggio abbia rinunciato all… - MediasetTgcom24 : Voto Palermo, Lamorgese: procura valuterà responsabilità delle assenze, è gravissimo #lucianalamorgese #siciliano… -

"Èche a Palermo, senza alcun preavviso, un elevato numero di presidenti di seggio non ... Lo ha dichiarato la ministra dell'Interno, Luciana20.00 Palermo,:grave assenza a seggi "E'che a Palermo, senza alcun preavviso, un elevato numero di presidenti di seggio non si sia presentato per l'insediamento, ovvero abbia rinunciato all'...Disclaimer - Il post dal titolo: «Il ministro Lamorgese: «Gravissima l’assenza dei presidenti di seggio a Palermo» è apparso 33 secondi fa sul quotidiano online gds.it».– “E’ gravissimo che a Palermo, senza alcun preavviso, un ascensore numero di presidenti di seggio non si sia presentato per l’insediamento, ovvero abbia rinunciato all’incarico, ritardando l’avvio de ...