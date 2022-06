Lamorgese | gravissima assenza presidenti seggio Palermo

(Di domenica 12 giugno 2022) "E' gravissimo che a, senza alcun preavviso, un elevato numero didinon si sia presentato per l'insediamento, ovvero abbia rinunciato all'incarico, ritardando l'avvio delle ...

Non è stato necessario accorpare i seggi non costituiti alle sezioni già operanti. L'amministrazione comunale ha inviato gli atti alla ...Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno, Luciana. "La Procura di Palermo - ha aggiunto la titolare del Viminale - valuterà gli eventuali profili di responsabilità conseguenti alle ...