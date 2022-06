La tribù senza sonno | Mistero irrisolto che sconvolge gli scienziati

Leggi su curiosauro

(Di domenica 12 giugno 2022) In Brasile sopravvvive un antico popolo indigeno chiamato Pirahã. Costoro vivono in comunione con la grande foresta, hanno un vocabolario ridottissimo. E, in pratica, non dormono quasi mai. Ecco perché la loroè detta. Per gli antropologi e i linguisti la cultura dei Pirahã è ancora un. Pur essendo accoglienti e disposti al confronto, questi indigeni non sanno raccontarsi e spiegare le loro stranissime usanze. Un popolo amazzonico molto particolare… (wikipedia) – www.curiosauro.itLa: l’oscura cultura dei Pirahã Perché non dormono quasi mai? E come fanno a comunicare fra loro usando un vocabolario così ridotto? Qualche studioso crede addirittura che questi indigeni abbiano imparato a usare i pronomi solo di recente. Fino a un ...