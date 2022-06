La Tanzania punta a diventare il piu’ grosso produttore di riso dell’Africa (Di domenica 12 giugno 2022) Roma, 12 giu – La Tanzania al momento è il quarto produttore di riso dell’Africa, in modo sufficiente non solo per il proprio fabbisogno, ma anche per l’esportazione in altri paesi vicini. La Tanzania e il mercato del riso La produzione del riso raggiunta finora è un importante traguardo, che ha contribuito a fare della Tanzania un paese a medio reddito. Il governo, però, vuole fare di più. Ecco perché si è posto l’obiettivo di diventare, entro il 2030, il piu’ grosso produttore di riso dell’Africa. Nel 2021 la quantita’ prodotta era di 3 milioni di tonnellate, ma ora si punta, per il 2030, a portarla a cira 8,8 milioni, concentrando ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 12 giugno 2022) Roma, 12 giu – Laal momento è il quartodi, in modo sufficiente non solo per il proprio fabbisogno, ma anche per l’esportazione in altri paesi vicini. Lae il mercato delLa produzione delraggiunta finora è un importante traguardo, che ha contribuito a fare dellaun paese a medio reddito. Il governo, però, vuole fare di più. Ecco perché si è posto l’obiettivo di, entro il 2030, ildi. Nel 2021 la quantita’ prodotta era di 3 milioni di tonnellate, ma ora si, per il 2030, a portarla a cira 8,8 milioni, concentrando ...

Pubblicità

IlPrimatoN : Grandi esportazioni nei Paesi vicini - loveformengons : RT @gretacongiu_: 30 milioni di litri direttamente in tanzania e un tour che punta sempre alla tutela ambientale, sono queste le cose che m… - RtTanzania : RT @gretacongiu_: 30 milioni di litri direttamente in tanzania e un tour che punta sempre alla tutela ambientale, sono queste le cose che m… - AngelaVillani9 : RT @gretacongiu_: 30 milioni di litri direttamente in tanzania e un tour che punta sempre alla tutela ambientale, sono queste le cose che m… - PaolaPiaGalasso : RT @gretacongiu_: 30 milioni di litri direttamente in tanzania e un tour che punta sempre alla tutela ambientale, sono queste le cose che m… -

Le migliori spiagge dell'estate per le famiglie Santa Croce Camerina Casuzze Punta secca Caucana (Ragusa) 2010. San Vito Lo Capo (Trapani) ... Tanzania. Dar es Salaam - Coco beach (2020). Kendwa (2021). Tunisia. La Marsa ... Caro gasolio, pescatori in rivolta: il pesce fresco è africano ... chi ha fatto per tempo scorta e punta, fin quando può, sul pesce abbattuto. Nel 2020, sottolinea l'... Orate dalla Tanzania e seppie dalle Seychelles Intanto, in scia alla protesta dei pescherecci, il ... Il Primato Nazionale Santa Croce Camerina Casuzzesecca Caucana (Ragusa) 2010. San Vito Lo Capo (Trapani) .... Dar es Salaam - Coco beach (2020). Kendwa (2021). Tunisia. La Marsa ...... chi ha fatto per tempo scorta e, fin quando può, sul pesce abbattuto. Nel 2020, sottolinea l'... Orate dallae seppie dalle Seychelles Intanto, in scia alla protesta dei pescherecci, il ... La Tanzania punta a diventare il piu’ grosso produttore di riso dell’Africa