La storia della scuola intitolata a Rita Levi Montalcini: “Colpiti non solo dalla professionalità, ma anche dalla levatura umana e dalla rigorosa etica morale” (Di domenica 12 giugno 2022) La scuola primaria Vigne a Cesena sarà intitolata a Rita Levi Montalcini nell’anno in cui ricorre il decennale della morte. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 12 giugno 2022) Laprimaria Vigne a Cesena sarànell’anno in cui ricorre il decennalemorte. L'articolo .

Pubblicità

acmilan : Oggi sono venuti a trovarci gli amici dell’Ente Nazionale Sordi: un giro al Museo, per vivere le emozioni della nos… - masechi : ?? Il prezzo media della benzina negli Stati Uniti ha superato per la prima volta nella storia i 5 dollari al gallon… - ignaziocorrao : Uno dei record più terribili della storia umana è stato appena raggiunto. Nell’aprile 2022 la concentrazione di… - emanuelewolves : RT @Magnani761: @BeaLorenzin @ProfMBassetti Avete usato termini inaccettabili, avete augurato la morte a tanti Italiani che avevano timori… - InfoworkMagdi : RT @NicoReitano: #Brahim premiato a Malaga da @marca per essere stato il primo U23 della storia del calcio ad aver conquistato la “Tripla C… -