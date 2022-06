La Stampa | Ounas torna nel mirino del Torino | il Napoli chiede 8 milioni 

(Di domenica 12 giugno 2022) Ildeve rinforzare la sua trequarti e tra i nomi venuti fuori per il mercato, èto in auge quello di Adam, che già l’anno scorso era finito neldei granata. Lascrive che il8 milioni per cederlo, ma con 2 in più ilpotrebbe avere Joao Pedro. “E facendo leva, stavolta, sulle scadenze altrui i granata si sono nuovamente avvicinati ad un obiettivo dell’anno scorso: è Adam, 25 enne algerino del. È l’ultima idea di Vagnati che si è inserito nell’asta con il Monza neo promosso ma già molto ambizioso, altra possibile destinazione del nazionale algerino che ha vinto la Coppa d’Africa nel 2019. Con Spalletti non ha legato e dopo cinque anni nel club di De ...

La Stampa

TORINO. Focus sulla trequarti: tante porte aperte per un Torino da rifare. La priorità dei granata in questa sessione di calciomercato è stata chiara fin da subito, non solo per Juric che un anno fa ...La prospettiva può diventare concreta con qualche uscita in attacco, come Politano o. Il giocatore si guarda intorno per valutare il futuro Db Torino 21/12/2021 - campionato di ...di ... Praet e Ounas, il Toro va all'offerta. Il mercato è a trequarti dell'opera Focus sulla trequarti: tante porte aperte per un Torino da rifare ridisegnando una zona di campo delicata e molto importante per il gioco di Juric. E così il quotidiano La ...In questa sessione estiva di calciomercato, uno dei reparti da ridisegnare è la trequarti: Brekalo non è stato riscattato dal Torino per volontà del croato di giocare altrove, mentre per Pjaca il club ...