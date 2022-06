La Russia sta rivendendo il grano rubato all’Ucraina? (Di domenica 12 giugno 2022) È molto probabile, a giudicare da varie prove e dalle dichiarazioni di alcuni funzionari delle regioni ucraine che controlla Leggi su ilpost (Di domenica 12 giugno 2022) È molto probabile, a giudicare da varie prove e dalle dichiarazioni di alcuni funzionari delle regioni ucraine che controlla

Pubblicità

_Nico_Piro_ : Inoltre la Russia sta intensificando i rapporti con il Turkmenistan e con l’Algeria (quella che deve aiutare noi a… - Agenzia_Ansa : Il vice capo dell'intelligence militare ucraina Vadym Skibitsky ha dichiarato che l'Ucraina sta perdendo contro la… - _Nico_Piro_ : Le armi europee non fanno la differenza ma fa la differenza l’assenza dell’UE come mediatore. Siamo nelle mani del… - anna_boggero : RT @Marcodplodz: Se i fatti non contano più e contano solo le opinioni la mia è che la #Russia ha invaso l’#Ucraina, sta compiendo un genoc… - mariacarla1963 : RT @valy_s: In #USA il caro-carburanti viene definito da #Biden“la tassa di #Putin”scaricando sulla Russia la colpa Carlson @FoxNews invece… -