La rottura fra popolo e referendum è la campana che suona per tutti (Di domenica 12 giugno 2022) Un tracollo al culmine della crisi di sistema, in capo a un decennio di un kamasutra politico fatto di ammucchiate, acrobazie e chimere tradite Leggi su huffingtonpost (Di domenica 12 giugno 2022) Un tracollo al culmine della crisi di sistema, in capo a un decennio di un kamasutra politico fatto di ammucchiate, acrobazie e chimere tradite

Pubblicità

vivinbaro : RT @fax1974: @Gianl1974 Sì arriverà fra un anno o più al punto di rottura… adesso è presto. Se “vince” in Ucraina ancora di più - fax1974 : @Gianl1974 Sì arriverà fra un anno o più al punto di rottura… adesso è presto. Se “vince” in Ucraina ancora di più - eunewsit : RT @monicafrassoni: Non sono d’accordo con @tito_claudio del voto su #ets come rottura della maggioranza #Uvdl . Al #ParlamentoEuropeo non… - monicafrassoni : Non sono d’accordo con @tito_claudio del voto su #ets come rottura della maggioranza #Uvdl . Al #ParlamentoEuropeo… - mississoara : Io questa cosa che sto invecchiando la sto prendendo malissimo. Che poi c'è stata anche quell'altra rottura di cojo… -