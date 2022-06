La politica non sia provinciale nel giudicare gli sviluppi della guerra Russia-Ucraina (Di domenica 12 giugno 2022) Dopo l'offensiva in atto nel Donbass, le ultime straordinarie esternazioni di Medvedev, la condanna a morte di tre prigioneri catturati dalle truppe russe, appare del tutto priva di fondamento la preoccupazione espressa da Macron a livello politico e da Massimo Cacciari a livello culturale di non umiliare Putin. Francamente questa preoccupazione, per altro resa abbastanza grottesca dal fatto che alla base di tutto ciò che sta accadendo è l'invasione del 24 febbraio essa è ulteriormente smentita dalla successione degli avvenimenti. Infatti le vicende militari hanno avuto un andamento contraddittorio: il programma massimo di Putin consistente in un rapido blitz segnato dalla conquista di Kiev, dall'eliminazione di Zelensky, dalla resa dell'esercito ucraino è fallito, ma non per un intervento della Nato, ma per l'imprevista resistenza di larghissima parte del popolo ... Leggi su iltempo (Di domenica 12 giugno 2022) Dopo l'offensiva in atto nel Donbass, le ultime straordinarie esternazioni di Medvedev, la condanna a morte di tre prigioneri catturati dalle truppe russe, appare del tutto priva di fondamento la preoccupazione espressa da Macron a livello politico e da Massimo Cacciari a livello culturale di non umiliare Putin. Francamente questa preoccupazione, per altro resa abbastanza grottesca dal fatto che alla base di tutto ciò che sta accadendo è l'invasione del 24 febbraio essa è ulteriormente smentita dalla successione degli avvenimenti. Infatti le vicende militari hanno avuto un andamento contraddittorio: il programma massimo di Putin consistente in un rapido blitz segnato dalla conquista di Kiev, dall'eliminazione di Zelensky, dalla resa dell'esercito ucraino è fallito, ma non per un interventoNato, ma per l'imprevista resistenza di larghissima parte del popolo ...

