"La nostra unica speranza è Putin". Capuozzo fuori dal coro: perché l'Europa è nelle mani dello zar (Di domenica 12 giugno 2022) Toni Capuozzo è intervenuto a Controcorrente, la trasmissione di Rete4 condotta da Veronica Gentili. Come sempre, il giornalista si è confermato non allineato al pensiero comune sulla guerra in Ucraina, non risparmiando critiche all'Europa per la maniera in cui si sta facendo del male da sola, precludendosi il ruolo di mediatore con la Russia a causa del costante invio di armi alla resistenza. “Non vedo una linea politica europea - ha dichiarato Capuozzo - in questi tre mesi e passa di guerra si è andata a mortificare l'entità europea. In cosa siamo diversi dagli Stati Uniti? In cosa abbiamo fato passi avanti nella politica estera europea e nella difesa comune? Anche sui tempi di avvicinamento dell'Ucraina all'Europa si scorge un certo grado di confusione. Ci siamo imbarcati in una posizione ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 giugno 2022) Toniè intervenuto a Controcorrente, la trasmissione di Rete4 condotta da Veronica Gentili. Come sempre, il giornalista si è confermato non allineato al pensiero comune sulla guerra in Ucraina, non risparmiando critiche all'per laera in cui si sta facendo del male da sola, precludendosi il ruolo di mediatore con la Russia a causa del costante invio di armi alla resistenza. “Non vedo una linea politica europea - ha dichiarato- in questi tre mesi e passa di guerra si è andata a mortificare l'entità europea. In cosa siamo diversi dagli Stati Uniti? In cosa abbiamo fato passi avanti nella politica estera europea e nella difesa comune? Anche sui tempi di avvicinamento dell'Ucraina all'si scorge un certo grado di confusione. Ci siamo imbarcati in una posizione ...

