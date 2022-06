La nostra guerra: Italia sempre più preoccupata per i veleni politici in serie lanciati da Mosca (Di domenica 12 giugno 2022) Perché l’ambasciata della Russia ha rivelato di aver pagato (per poi ricevere un rimborso) il viaggio di Matteo Salvini a Mosca? La nota delle feluche del Cremlino, arrivata dopo le indiscrezioni pubblicate dai giornali sulla Sos (segnalazione di operazione sospetta) di BankItalia, potrebbe costituire un segnale vero e proprio. Al governo Draghi, che vede uno dei suoi azionisti mettere in dubbio la linea del premier. E allo stesso Salvini, che oggi più che mai appare l’oggetto delle pressioni di Mosca. Mentre sull’altro fronte si registra la moral suasion nei confronti di Silvio Berlusconi dopo le sue uscite “putiniane”. E Giuseppe Conte sta lavorando per ottenere un incontro con l’ambasciatore degli Stati Uniti in Italia. Anche per tranquillizzare Washington dopo la battaglia sull’invio delle armi all’Ucraina. ... Leggi su open.online (Di domenica 12 giugno 2022) Perché l’ambasciata della Russia ha rivelato di aver pagato (per poi ricevere un rimborso) il viaggio di Matteo Salvini a? La nota delle feluche del Cremlino, arrivata dopo le indiscrezioni pubblicate dai giornali sulla Sos (segnalazione di operazione sospetta) di Bank, potrebbe costituire un segnale vero e proprio. Al governo Draghi, che vede uno dei suoi azionisti mettere in dubbio la linea del premier. E allo stesso Salvini, che oggi più che mai appare l’oggetto delle pressioni di. Mentre sull’altro fronte si registra la moral suasion nei confronti di Silvio Berlusconi dopo le sue uscite “putiniane”. E Giuseppe Conte sta lavorando per ottenere un incontro con l’ambasciatore degli Stati Uniti in. Anche per tranquillizzare Washington dopo la battaglia sull’invio delle armi all’Ucraina. ...

Pubblicità

vonderleyen : Ottima conversazione col Presidente Mattarella oggi al @Quirinale. Grata del suo supporto. La guerra di Putin sta… - marcotravaglio : Lo scandalo dei dossieraggi contro chi dissente dal governo Draghi sulla guerra, oltre allo stato comatotoso della… - AndreaMarcucci : Basta essere definiti esperti in Rai per avere diritto di parola a ruota libera? Secondo #Orsini a #cartabianca, Dr… - PIETROTAXI1 : RT @SViadiDamasco: ??Vi aspettiamo tra poco nella nostra 'nuova casa' #Rai3 ?? Eva Crosetta ospita @nelloscavo inviato di @Avvenire_Nei per… - cozzettie : @spiritodelbosco Condivido quasi tutto. La guerra no. Le cose andranno a posto senza guerra da parte nostra contro… -