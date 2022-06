“La missione impossibile per Mosca: solo per controllare le zone già occupate ha bisogno di 300mila soldati (che non ha)” – L’analisi (Di domenica 12 giugno 2022) Dice il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che è più facile tenere una città come Severodonetsk piuttosto che riprenderla una volta che Kiev lancerà la sua “controffensiva estiva”. La frase sembra così ovvia nella sua semplicità che nessuno si è posto il problema: ma i Russi, una volta occupato un territorio, come fanno a tenerlo? In effetti, una cosa è conquistare uno spazio, altra è riuscire a imporre quello che è il compito basilare di uno Stato, cioè il monopolio incontrastato della forza. Il fatto è che l’occupazione ha un costo in termini di mezzi, di personale e, in definitiva, di fondi molto oneroso. Insomma, non è che si occupano e si tengono intere regioni solo per il fatto di aver piantato delle bandiere qua e là. Nel maggio 1945, al momento della resa della Germania, l’esercito americano aveva più di 1,6 milioni di uomini entro i confini del nemico ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 giugno 2022) Dice il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che è più facile tenere una città come Severodonetsk piuttosto che riprenderla una volta che Kiev lancerà la sua “controffensiva estiva”. La frase sembra così ovvia nella sua semplicità che nessuno si è posto il problema: ma i Russi, una volta occupato un territorio, come fanno a tenerlo? In effetti, una cosa è conquistare uno spazio, altra è riuscire a imporre quello che è il compito basilare di uno Stato, cioè il monopolio incontrastato della forza. Il fatto è che l’occupazione ha un costo in termini di mezzi, di personale e, in definitiva, di fondi molto oneroso. Insomma, non è che si occupano e si tengono intere regioniper il fatto di aver piantato delle bandiere qua e là. Nel maggio 1945, al momento della resa della Germania, l’esercito americano aveva più di 1,6 milioni di uomini entro i confini del nemico ...

