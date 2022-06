La Finlandia: 'Senza la Svezia non entreremo a far parte della Nato' (Di domenica 12 giugno 2022) Parole chiare e nette, La Finlandia rifiuta l'adesione alla Nato Senza la Svezia. Helsinki non entrerà a far parte dell'Alleanza se i problemi che Stoccolma ha con la Turchia dovessero comportare il ... Leggi su globalist (Di domenica 12 giugno 2022) Parole chiare e nette, Larifiuta l'adesione allala. Helsinki non entrerà a fardell'Alleanza se i problemi che Stoccolma ha con la Turchia dovessero comportare il ...

