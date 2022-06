La finale per la B nel giorno dell'elezione del nuovo sindaco: a Palermo spariscono 90 presidenti di seggio (Di domenica 12 giugno 2022) Può una partita di calcio avere più importanza della scelta del futuro politico della tua città? Evidentemente sì,... Leggi su calciomercato (Di domenica 12 giugno 2022) Può una partita di calcio avere più importanzaa scelta del futuro politicoa tua città? Evidentemente sì,...

Pubblicità

Eurosport_IT : Prima finale stagionale per un tennista azzurro ????? #BOSSOPEN | #Berrettini | #EurosportTENNIS - LegaProOfficial : Ehi @Palermofficial ???? c’è un in bocca al lupo speciale per te ?? ???? Del super super bomber #LucaToni in vista di… - AntoVitiello : ?? In attesa di #Botman e della scelta finale (Newcastle in forte pressing sul Lille, i rossoneri ci provano ancora)… - PedroSouzaII : Grazie al live del @ITFTennis per portare la bellissima finale del torneo di caserta tra @KikiMladenovic x… - EmanuelaCa17 : 'In finale doveva andarci S0ph7e' Io che ci ho sempre visto lungo su di lei e il meme e ho votato per Barù: #jeru -