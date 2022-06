La favola di Brunori | prima il matrimonio | poi il gol in finale dei playoff di Serie C | VIDEO

(Di domenica 12 giugno 2022) Matteoè stato autore di una stagione veramente entusiasmante con la maglia del Palermo, si tratta di un calciatore di proprietà della Juventus e che si è dimostrato un attaccante di grandissima qualità. E’ completo e si è confermato decisivo anche dal punto di vista realizzativo. E’ in corso la partita di ritorno deidiC, in campo Palermo e Padova dopo lo 0-1 dell’andata. Il match si è sbloccato dopo 25 minuti. Il marcatore? Ovviamente. Il rigore è stato concesso per un fallo di mano di Pelagatti, dal dischettonon ha sbagliato. E’ stata una settimana magica per il classe 1994: l’attaccante si è infatti sposato da poco e la fuga due giornidella partita aveva fatto discutere.ha risposto con il gol del ...

MarcoDiMaro : Stasera e domani tutti a raccontare la favola di Brunori, 29 goal stagionali e una carriera in C. 2 giorni fa, giu… -

LA NAZIONE

