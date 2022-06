La Cina | «Combatteremo fino alla fine contro l’indipendenza di Taiwan»

Leggi su open.online

(Di domenica 12 giugno 2022) Il ministro della Difesa cinese Wei Fenghe ha detto che Pechino combatterà “a tutti i costi e” per impedire adi dichiarare. Il ministro, parlando allo Shangri-La Dialogue di Singapore, ha assicurato che «questa è l’unica scelta per Pechino e coloro che vogliono dividere lanon avranno sicuramente buona». Wei, all’indomani dell’attacco del capo del Pentagono, Lloyd Austin, sulle attività militare di Pechino «provocatoria e destabilizzante» vicino all’isola, ha aggiunto che «nessuno dovrebbe mai sottovalutare la determinazione e la capacità delle forze armate cinesi di salvaguardare la propria integrità territoriale». In, la minaccia: la relazione trae Stati Uniti è giunta a uno ...