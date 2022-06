Kyrgios, insulti razzisti a Stoccarda: avviata un'indagine interna (Di domenica 12 giugno 2022) Gli organizzatori dell'ATP di Stoccarda hanno avviato un'inchiesta per rispondere alle accuse di offese razziste da parte di Nick Kyrgios. L'australiano era stato sanzionato un penalty point per aver ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 12 giugno 2022) Gli organizzatori dell'ATP dihanno avviato un'inchiesta per rispondere alle accuse di offese razziste da parte di Nick. L'australiano era stato sanzionato un penalty point per aver ...

Pubblicità

infoitsport : Kyrgios, sfogo social: ricevuti insulti razzisti a Stoccarda - Luxgraph : Kyrgios, sfogo social: ricevuti insulti razzisti a Stoccarda - infoitsport : Murray vintage, pronto per Matteo. Kyrgios accusa: 'Insulti razzisti' (finale live alle 15) - infoitsport : Murray vintage, pronto per Matteo. Kyrgios accusa: 'Insulti razzisti' (finale live alle 15) - infoitsport : Murray vintage, pronto per Matteo. Kyrgios accusa: 'Insulti razzisti' (finale live alle 15) -