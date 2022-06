Kshama Bindu si sposa con se stessa | è il primo matrimonio sologamo in India

(Di domenica 12 giugno 2022) Per la prima volta nella storia dell’una donna è convolata a nozze con se, celebrando un. Lei si chiama, una ragazza di 24 anni di Vadodara, che ha deciso dirsi da sola. La notizia ha creato molto scalpore nel suo Paese e in pochissimo tempo ha fatto il giro del web. La cerimonia si sarebbe dovuta tenere l’11 giugno 2022, ma è stata anticipata a mercoledì 8: il prete che la ragazza aveva scelto per potersire secondo i tradizionali rituali induisti, si è tirato indietro dopo che la sua storia è diventata virale. Maè andata dritta per la sua strada e, nonostante le polemiche, ha detto di sì a se. La giovane, che si ...

