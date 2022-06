Juventus, pericolo Molina: lo segue anche il Barcellona (Di domenica 12 giugno 2022) Calciomercato Juventus: i bianconeri seguono Molina, ma sull’esterno ci sarebbe forte anche il Barcellona La Juve segue con attenzione Nahuel Molina, ritenuto il giusto tassello per andare a rinforzare la fascia destra della rosa che il prossimo anno dovrà puntare a vincere. Se però fino a qualche giorno fa la trattativa sembrava in discesa, dalla Spagna assicurano che ancora nulla è deciso. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, infatti, anche il Barcellona è pronto a dare l’assalto all’esterno dell’Udinese, viste le difficoltà ad arrivare ad Azpilicueta. Più lontano, invece, l’Atletico Madrid: troppo alte le richieste dei friulani. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 giugno 2022) Calciomercato: i bianconeri seguono, ma sull’esterno ci sarebbe forteilLa Juvecon attenzione Nahuel, ritenuto il giusto tassello per andare a rinforzare la fascia destra della rosa che il prossimo anno dovrà puntare a vincere. Se però fino a qualche giorno fa la trattativa sembrava in discesa, dalla Spagna assicurano che ancora nulla è deciso. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, infatti,ilè pronto a dare l’assalto all’esterno dell’Udinese, viste le difficoltà ad arrivare ad Azpilicueta. Più lontano, invece, l’Atletico Madrid: troppo alte le richieste dei friulani. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo ...

Juventus, pericolo Molina: lo segue anche il Barcellona Calciomercato Juventus: i bianconeri seguono Molina, ma sull'esterno ci sarebbe forte anche il Barcellona La Juve segue con attenzione Nahuel Molina, ritenuto il giusto tassello per andare a rinforzare la fascia ... Pogba Juve, affare da 80 milioni. Tutti i dettagli Pogba Juve, tutti i dettagli del ritorno del centrocampista francese in bianconero: affare da 80 milioni di euro Paul Pogba è vicinissimo al ritorno alla Juventus nonostante ci sia ancora il pericolo Psg all'angolo, ma non dovrebbero esserci grossi problemi a riguardo. L'affare tra la Juve e il francese è di 80 milioni di euro ... Calcio News 24 Juventus, chi è Federico Gatti: il nuovo pilastro della difesa della nazionale Dopo l'ottimo esordio in Nazionale, ora Gatti dovrà affrontare il salto di categoria e tentare di affermarsi alla Juventus ... Kostic vuole fare il salto e attende le mosse della Juventus Il Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione di Filip Kostic. Il serbo dell'Eintracht Francoforte piace, è sotto osservazione da parte degli uomini mercato bianconeri che ...