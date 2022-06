Juventus, Kostic vede solo bianconero: rifiutato il rinnovo con l’Eintracht (Di domenica 12 giugno 2022) Calciomercato Juventus: Kostic vede solo bianconero tanto da rifiutare anche la proposta di rinnovo dell’Eintracht Francoforte Secondo quanto riportato da La Gazzetta Sportiva, Filip Kostic vedrebbe nel suo futuro solo la Juventus. Il serbo, ormai, ha scelto il suo prossimo club e per questo avrebbe risposto no alla proposta di rinnovo dell’Eintracht. L’accordo tra i bianconeri e il 29enne è stato raggiunto per un triennale da 2,5 milioni di euro, mentre manca ancora quello tra i due club. Cherubini pronto all’affondo decisivo: per completare l’affare potrebbero bastare 15 milioni. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 giugno 2022) Calciomercatotanto da rifiutare anche la proposta didelFrancoforte Secondo quanto riportato da La Gazzetta Sportiva, Filipvedrebbe nel suo futurola. Il serbo, ormai, ha scelto il suo prossimo club e per questo avrebbe risposto no alla proposta didel. L’accordo tra i bianconeri e il 29enne è stato raggiunto per un triennale da 2,5 milioni di euro, mentre manca ancora quello tra i due club. Cherubini pronto all’affondo decisivo: per completare l’affare potrebbero bastare 15 milioni. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS ...

