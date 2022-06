Juventus, Demiral può lasciare l’Italia: piace in Premier League (Di domenica 12 giugno 2022) Calciomercato Juventus: Demiral potrebbe lasciare l’Italia. Il difensore turco piace in Premier League Tuttosport fa il punto sul futuro di Merih Demiral. Il turco, quasi sicuramente, non rimarrà all’Atalanta alla corte di Gian Piero Gasperini, ma bisogna valutare se i nerazzurri decideranno di riscattarlo per poi rivenderlo o non verseranno i 20 milioni pattuiti la scorsa estate. Intanto, nel futuro del difensore, si apre una nuova possibilità. Il Newcastle sarebbe sulle tracce del giocatore, tra i nomi in cima alla lista per rinforzare la difesa. La Juventus attende nuovi sviluppi. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 giugno 2022) Calciomercatopotrebbe. Il difensore turcoinTuttosport fa il punto sul futuro di Merih. Il turco, quasi sicuramente, non rimarrà all’Atalanta alla corte di Gian Piero Gasperini, ma bisogna valutare se i nerazzurri decideranno di riscattarlo per poi rivenderlo o non verseranno i 20 milioni pattuiti la scorsa estate. Intanto, nel futuro del difensore, si apre una nuova possibilità. Il Newcastle sarebbe sulle tracce del giocatore, tra i nomi in cima alla lista per rinforzare la difesa. Laattende nuovi sviluppi. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

forumJuventus : (TS) 'La Juventus aspetta le mosse dell'Atalanta per Demiral, intanto per il turco si informa il Newcastle'?… - Fantacalcio : Calciomercato, caos Demiral: l'Atalanta blocca Juventus e Newcastle - Domenico1oo777 : RT @forumJuventus: (TS) 'La Juventus aspetta le mosse dell'Atalanta per Demiral, intanto per il turco si informa il Newcastle'? https://t.c… - Vincenzo140893 : RT @calciomercatoit: #Pogba, #DiMaria e non solo: le sette mosse in cui può cambiare il futuro della #Juventus di #Allegri #calciomercato… - GiudyMari : RT @forumJuventus: (TS) 'La Juventus aspetta le mosse dell'Atalanta per Demiral, intanto per il turco si informa il Newcastle'? https://t.c… -