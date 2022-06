Jurassic World - Il dominio: Bryce Dallas Howard ha un messaggio per i fan del franchise (VIDEO) (Di domenica 12 giugno 2022) Bryce Dallas Howard di Jurassic World - Il dominio ha deciso di dedicare alcune parole ai fan del franchise attraverso un VIDEO-messaggio postato sul canale Youtube di NowThis News. Bryce Dallas Howard ha condiviso uno splendido messaggio di ringraziamento prima dell'uscita di Jurassic World - Il dominio, dedicato ai fan del franchise che hanno deciso di tornare a godersi il film in sala dopo quella che sembra essere la fine della pandemia. "Quando è iniziata la pandemia e noi siamo diventati i membri del cast del primo film ad essere tornato operativo dopo che era passato il momento peggiore ... Leggi su movieplayer (Di domenica 12 giugno 2022)di- Ilha deciso di dedicare alcune parole ai fan delattraverso unpostato sul canale Youtube di NowThis News.ha condiviso uno splendidodi ringraziamento prima dell'uscita di- Il, dedicato ai fan delche hanno deciso di tornare a godersi il film in sala dopo quella che sembra essere la fine della pandemia. "Quando è iniziata la pandemia e noi siamo diventati i membri del cast del primo film ad essere tornato operativo dopo che era passato il momento peggiore ...

