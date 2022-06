Jurassic World - Il dominio apre con 143 milioni di dollari al botteghino (Di domenica 12 giugno 2022) Jurassic World - Il dominio incasserà più di 143 milioni di dollari al botteghino durante il weekend di apertura, sebbene il terzo film della trilogia di Jurassic World non sia amato dalla critica. Jurassic World - Il dominio sarà un vero e proprio successo al botteghino durante il suo weekend di apertura: il terzo film della trilogia di Jurassic World, che conclude la storia iniziata dall'originale Jurassic Park, guadagnerà 143 milioni di dollari al botteghino nei primi tre giorni, conquistando il primo posto della classifica. Il risultato è leggermente al di sotto di quanto ... Leggi su movieplayer (Di domenica 12 giugno 2022)- Ilincasserà più di 143dialdurante il weekend di apertura, sebbene il terzo film della trilogia dinon sia amato dalla critica.- Ilsarà un vero e proprio successo aldurante il suo weekend di apertura: il terzo film della trilogia di, che conclude la storia iniziata dall'originalePark, guadagnerà 143dialnei primi tre giorni, conquistando il primo posto della classifica. Il risultato è leggermente al di sotto di quanto ...

